20h15 Express : à Cannes, Éric Zemmour parade avec Gilbert Collard

Éric Zemmour est dans une mauvaise passe. Le candidat d’extrême droite, récemment condamné pour provocation à la haine raciale, continue de baisser dans les sondages. Pourtant, il peut toujours se réjouir d’une chose : les soutiens de Marine Le Pen se rallient à lui un à un. Après Damien Rieu et Jérôme Rivière, Éric Zemmour a réussi sa plus belle prise ce week-end en débauchant le député européen Gilbert Collard. Une prise savamment mise en scène dès ce week-end avec un meeting à Cannes. Valérie Pécresse et Laurent Pécresse ne sont pas exactement les meilleurs amis du monde. On pourrait même dire qu’ils se détestent. Pourtant, campagne présidentielle oblige, communication oblige, ils ont orchestré des retrouvailles des plus chaleureuses ce week-end à Dunières, près du Puy-en-Velay. Emmanuel Macron était en déplacement dans la Creuse ce lundi. Une visite suivie de très près par les journalistes puisqu’elle aurait pu être celle de l’annonce de la candidature du président sortant. La présidence française de l’Union européenne étant lancée, la levée des restrictions sanitaires organisée, Emmanuel Macron pourrait se déclarer à n’importe quel moment entre tout de suite et le 4 mars, date limite du dépôt des candidatures.