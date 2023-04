20h15 Express : à Chasiv Yar, les soldats ukrainiens manquent d’équipements pour protéger la ville

Ces images sont presque devenues banales en Ukraine. Des rues sans électricité, où la cuisine se fait en extérieur au feu de bois. Hier, notre correspondant Arnaud de Decker s’est rendu à Chasiv Yar, la dernière ville contrôlée par les Ukrainiens avant Bakhmout, devenue un lieu très stratégique. Les soldats tentent de protéger la ville à tout prix, face à une armée russe plus nombreuse. Selon les Ukrainiens, seuls de nouveaux équipements peuvent changer la donne. Cette semaine, l’insoumise Raquel Garrido, le socialiste Pierre Jouvet et l’élu LR Aurélien Pradié se sont réunis à Grenoble à l’occasion d’un débat organisé par des étudiants d’une école de commerce. Le thème des discussions : comment réconcilier les jeunes avec la politique ? Avant le début du débat, Paul Moisson, Céline d’Agostini et Théo Palfray ont testé le rapport des jeunes à la politique, et ces derniers semblent plutôt pessimistes.