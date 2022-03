20h15 Express : à Kherson, l’armée russe ouvre le feu sur des manifestants pacifiques

Guerre en Ukraine, jour 26. L’armée de Vladimir Poutine continue de pilonner les grandes villes du pays et à faire des victimes parmi les civils pour terroriser les Ukrainiens. Pourtant, dans le pays, les Ukrainiens résistent. À Marioupol, un bataillon ukrainien s’est attaqué à un tank russe. À Kherson, première ville tombée aux mains des Russes, les manifestations sont devenues quotidiennes. Ce lundi, l’armée russe a ouvert le feu sur les habitants réunis pour une marche pacifique. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Quotidien donne la parole à ceux restés sur place. Parmi eux, Oleg Skripka. Ancienne star du rock encore très populaire dans le pays, Oleg a décidé de rester à Kiev avec sa famille pour participer à l’effort de guerre. Ces dernières semaines, Jean-Luc Mélenchon bénéficie d’une belle dynamique dans les sondages. Pour la première fois, le candidat de la France insoumise est sur le podium pour accéder au second tour, derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen. À 20 jours du premier tour de l’élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon est persuadé qu’il finira en tête, il s’est même trouvé un surnom pour désigner cette dynamique : la Tortue. Une tortue électorale qu’on a retrouvé partout dans le cortège de la manifestation parisienne en faveur d’une sixième République organisée par Jean-Luc Mélenchon ce week-end.