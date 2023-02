20h15 Express – A Kherson libérée, les bombardements continuent

A Kherson, reprise aux mains des Russes par l’armée ukrainienne en novembre dernier, les bombardements se poursuivent. Ce week-end, les frappes russes ont fait trois morts et plusieurs blessés. Sur place, le journaliste de TF1 François-Xavier Ménage témoigne du quotidien des 30 000 Ukrainiens toujours à Kherson. La semaine dernière, le ministre Franck Riester a mis à mal la communication du gouvernement en laissant glisser que la réforme des retraites pourrait pénaliser les femmes françaises. Depuis, l’opposition reprend en boucle les propos du ministre pour dénoncer une réforme sexiste. Pour mesurer l’impact de ces déclarations sur les Françaises, Abda Sall et Vincent Dupaquier sont repartis sur les routes pour leur poser directement la question.Après l’imbroglio de son élection interne, le Parti socialiste était réuni à Marseille pour son grand congrès, mais toujours sans chef. Olivier Faure et ses équipes clament toujours leur victoire, tandis que Nicolas Mayer-Rossignol et les siennes dénoncent une élection frauduleuse. Il aura fallu une cellule de crise et de longues, très longues discussions pour parvenir à un accord.