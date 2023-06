20h15 Express : à Kiev, capitale marquée par la guerre, la vie continue

La contre-offensive ukrainienne a débuté avec la reconquête de quelques villages dans le Donbass. Mais l’Ukraine impose le silence sur ses opérations. A l’arrière de la ligne de front, à Kiev, tout est plus calme depuis une semaine alors que le mois dernier, la capitale a connu 22 nuits de bombardements successifs. A Kiev, le couvre-feu est strict : tout doit fermer à minuit. Mais pendant la journée, on se croirait n’importe où en Europe. Même si la guerre est présente partout dans la ville, jusque dans les boutiques de souvenirs et la programmation des événements culturels, on s’habitue à tout. La loi de régulation sur le secteur de l’influence a été promulguée et la France devient ainsi le premier pays européen à encadrer le statut d’influenceur. Plusieurs pratiques ont été interdites : les publicités cachées, la promotion de la chirurgie esthétique ou de sites de paris sportifs auprès des mineurs. Le ministre Bruno Le Maire se charge de communiquer sur cette loi. Ce vendredi 9 juin, il participait à une masterclass à Paris avec des influenceurs. Tous reconnaissent qu’il y a eu des dérives mais n’hésitent pas à critiquer les défauts de la loi. Selon les rumeurs, un remaniement serait prévu pour la dernière semaine de juin. Nicolas Sarkozy aurait conseillé au président Emmanuel Macron de nommer un Premier ministre de droite parce que “la France penche à droite”. Dans la majorité, la proposition est loin de faire l’unanimité. Depuis plusieurs semaines, un nom circule beaucoup, celui de Julien Denormandie, ancien ministre d’Emmanuel Macron, toujours très proche de lui.