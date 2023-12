20h15 Express : à la poursuite des chefs d’Etats à la COP28 de Dubaï

Les équipes de reporters de Quotidien couvrent depuis quelques jours la très médiatisée et controversée COP28 de Dubaï. C’est aux Emirats que 140 chefs d’Etats se réunissent afin de tenter de trouver les clés pour sauver la planète. Après avoir notamment croisé le président indien, Narendra Modi ou le roi d’Angleterre, Charles III, nos équipes ont suivi Soazig de la Moissonière, photographe officielle d’Emmanuel Macron. L’occasion de tenter le tout pour le tout de se rapprocher du président de la République, sur une voiturette de golf. Le chef d’Etat français était au cœur d’une réunion bilatérale avec son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, où le conflit entre Israël et le Hamas a notamment été évoqué. Peu de succès pour nos équipes avec le roi de Jordanie, Abdallah II, acteur majeur dans la résolution de ce conflit. Un peu plus de chance en revanche avec le Premier ministre libanais. Puis, l’occasion s’est ensuite présentée d’évoquer le conflit russo-ukrainien avec l’un des fidèles alliés de Vladimir Poutine. Alors que le Rassemblement National tente depuis 10 ans de normaliser son image dans l’hexagone, sa position au Parlement européen semble quelque peu différente. En effet, le groupe est un allié privilégié des partis d’extrême-droite européen les plus radicaux. Ils forment le quelque peu méconnu groupe ID, Identité et Démocratie. Ils étaient réunis ce dimanche à Florence, en Italie, pour lancer la campagne des élections européennes et les équipes de Quotidien sont allés y jeter un œil. Pour l’occasion, 1500 personnes y étaient attendues. Et une personnalité en particulier a tiré son épingle du jeu, Jordan Bardella, qui semble avoir la côte auprès de ces alliés du jour. Autour de lui notamment, le Roumain George Simion, opposé au mariage homosexuel, le Bulgare, Kostantin Kostadinov, anti-LGBT, ou encore pro-Poutine, ou encore le leader de l’extrême-droite en Estonie, Martin Helme, ouvertement raciste.