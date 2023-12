20h15 Express : à la poursuite du controversé sultan al-Jaber à la COP28 de Dubaï

Les yeux du monde sont actuellement rivés sur Dubaï où a lieu la très médiatisée et controversée COP28. Durant deux semaines, des mesures essentielles autour du climat doivent être prises, comme celles de créer un fonds pour indemniser les pays victimes du dérèglement climatique. Mais un homme polarise presque toutes les attentions, le sultan al-Jaber, ministre émirati, président de cette COP28, et surtout président d’une des plus importantes compagnies pétrolières au monde. Paul Moisson et les reporters de Quotidien ont essayé de s’approcher de lui. Après avoir interrogé différents chefs d’Etat à son sujet, le journaliste a finalement réussi à approcher le sultan, avant d’être refroidi par les équipes de communication et de sécurité. Il a ensuite croisé Patrick Pouyanné qui s'est longuement étendu sur les avancées possibles grâce au sultan al-Jaber.