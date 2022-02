20h15 Express à la rencontre des Français : la jeunesse en panne d’espoir

Moins de deux mois avant le premier tour de l’élection présidentielle, notre reporter Abda Sall sillonne les routes pour donner la parole aux Français. Cette semaine, il était dans le sud-ouest pour partir à la rencontre de la jeunesse et, plus particulièrement, des étudiants. Les 18-24 ans représentent plus de 5 millions d’électeurs et sont pourtant ceux qui votent le moins en France.