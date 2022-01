20h15 Express à la rencontre des oubliés : "ça fait 15 ans que je ne suis pas partie en vacances"

Depuis deux semaines, Abda Sall part à la rencontre de ceux qui se sentent oubliés un peu partout en France. Cette semaine, il était en Moselle, l’un des départements où l’on vote le moins. Il y a croisé des gens, certes déçus par la politique, mais surtout des gens qui peinent à boucler leur fin de mois. Face à l’actualité nationale, une information est un peu passée inaperçue cette semaine : le coup d’état militaire au Burkina Faso. Au cœur de l’opération Barkhane, le Burkina Faso est un pays décisif pour la lutte contre le terrorisme. C’est d’ailleurs ici que sont stationnées les forces françaises. Depuis six ans, le pays fait face à des attaques terroristes de plus en plus meurtrières. La population n’en peut plus. Dans ce climat, les tensions ont éclaté ce week-end avec de nombreuses mutineries dans les casernes de l’armée, jusqu’à l’arrestation du président en place. Pour témoigner de la situation, on a fait appel à Sophie Douce, une journaliste française, déjà sur place avant la fermeture des frontières. Quelles seraient les trois premières mesures du responsable éditorial de la revue « Regards », Pablo Pillaud-Vivien, s’il était élu président ? On lui a posé la question.