20h15 Express : à l’ouverture de la COP26 à Glasgow

La COP26, la grande conférence mondiale pour le climat, s’est ouverte ce lundi à Glasgow, en Écosse. Six ans après les accords de Paris, les 120 chefs d’État et de gouvernement se réunissent pour dresser le premier bilan de leur action contre le réchauffement climatique : qui a tenu ses engagements ? Qui, au contraire, s’est enfoncé dans des politiques énergivores et polluantes ? Comment lutter durablement contre la crise climatique ? Valentine Watrin et Baptiste Brill sont arrivés à Glasgow ce lundi pour suivre les débats. Depuis 2014, sous l’impulsion de François Hollande, les troupes françaises sont déployées au Mali. L’opération « Barkhane » doit repousser les attaques de groupes djihadistes liés à Al-Qaeda qui menacent de prendre le contrôle du pays. Depuis neuf ans, 52 soldats français y ont péri au cours de leur mission. En juin 2021, après des mois de relations diplomatiques en constante dégradation, Emmanuel Macron a annoncé la fin de l’opération Barkhane. Une décision prise comme un abandon par le Mali. En réalité, la France ne quitte pas tout à fait le territoire, mais elle va réduire de moitié ses effectifs sur place. Son but : concentrer la lutte antiterroriste sur la « Zone des trois frontières ». À Gao, Paul Gasnier et Paul Bouffard ont pu suivre le quotidien des jeunes soldats sur la base française.