20h15 Express : à partir de combien d’argent est-on riche ?

L’argent est un sujet tabou en France. D’ailleurs, il n’existait jusqu’à très récemment aucun indicateur officiel pour nous dire à partir de quand on peut se dire riche, ou pas. Mais ça, c’était avant le dernier rapport de l’Observatoire des inégalités qui établit un seuil très clair au-delà duquel on est riche. Pour en parler avec les Français, Abda Sall a repris la route direction les Bouches-du-Rhône, département où comme partout ailleurs la richesse est inégalement répartie. En 2018, trois ans après les attentats de Paris, on découvrait sur l’issue de secours du Bataclan un pochoir signé de la main de Banksy. Pour rendre hommage aux victimes des attentats, l’artiste dont on ignore toujours l’identité, s’était rendu à Paris pour réaliser son œuvre intitulée « La jeune fille triste » sur l’une des portes qui avait permis aux rescapés de la tuerie de s’enfuir. Un an plus tard, en pleine nuit, des voleurs découpent à la disqueuse l’œuvre de l’artiste et s’enfuit. Face à l’émotion suscitée par le vol, la police est sous pression. La porte est retrouvée un an plus tard, en Italie, cachée dans une ferme. Alors que les réquisitions du procès des attentats du 13 novembre sont en cours, un autre procès se tient actuellement à Paris, celui des huit personnes impliquées dans le vol et le recel de cette œuvre d’art. La réforme des retraites s’annonce déjà comme la réforme phare du prochain quinquennat d’Emmanuel Macron. Déjà repoussée pour cause de Covid et de grogne sociale, elle devrait finalement voir le jour à l’été 2023 selon les prévisions du chef de l’État. Il y a fort à parier que cette réforme mettra du monde dans les rues alors, pour en parler, on est allé à la rencontre des rois de la manif : les figures des mouvements sociaux. De Bernard Thibaut à Jean-Claude Mailly en passant par Olivier Besancenot, Laurent Berger ou Mélanie Luce, comment se prépare-t-on à contrer une réforme ?