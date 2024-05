20h15 Express : A Rafah, les réfugiés palestiniens vivent dans la peur des bombes

Benyamin Netanyahou l’a promis : avec ou sans trêve entre Israël et le Hamas, ses troupes entreront à Rafah. La ville de de la Bande de Gaza est devenue le point névralgique du conflit : plus d’un million de réfugiés palestiniens y sont massés, mais le Premier ministre israélien est bien décidé à éradiquer le Hamas. L’ONU redoute une tragédie sans nom et Antony Blinken, chef de la diplomatie américaine, était à Jérusalem mercredi 1er mai pour tenter d’empêcher l’assaut. A Rafah, les réfugiés vivent dans la peur permanente de voir les bombardements débuter et se préparent à fuir.

