20h15 Express – Affaire Lola : les politiques doivent-ils parler de faits divers ?

L’affaire Lola aurait pu, aurait dû rester un fait divers sordide et dramatique, mais parce que l’époque est à l’hystérie médiatique et aux prises de position simplistes, le sujet est devenu politique. Paul Gasnier et Sophie Dupont décryptent les réactions politiques. Depuis la mort de la jeune Lola, on entend beaucoup parler des OQTF, délivrée à la principale suspecte dans cette affaire. Qu’est-ce qu’une OQTF, comment fonctionne-t-elle ? Combien de ces obligations de quitter le territoire sont délivrées en France par an ? Il était 17h43 ce mercredi lorsque la Première ministre a pris la parole à l’Assemblée nationale pour dégainer son tout premier 49.3. Elisabeth Borne a engagé la responsabilité de son gouvernement pour faire passer son budget.