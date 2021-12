20h15 Express - Affaire Nicolas Hulot : Matthieu Orphelin écarté, le week-end du psychodrame chez les Verts

Depuis les dernières révélations sur l’affaire Nicolas Hulot, la situation est tendue chez Les Verts. Matthieu Orphelin, porte-parole de Yannick Jadot, a été « mis en retrait » ce week-end. La raison ? Il est un proche de Nicolas Hulot, un ami. Matthieu Orphelin lui, assure que son amitié avec Nicolas Hulot n’est qu’un « prétexte » pour l’écarter après qu’il ait exprimé des « désaccords » sur la stratégie électorale de Yannick Jadot. Paul Gasnier l’a rencontré. Il y a trois mois, les Talibans reprenaient le pouvoir en Afghanistan. Notre journaliste Wilson Fache est de retour à Kaboul pour suivre l’évolution du pays. Sur place, les journalistes locaux tentent de continuer à raconter la vie des Afghans, mais entre le manque de ressources, le silence du gouvernement et les menaces, leur travail devient de plus en plus compliqué.