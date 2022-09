20h15 Express – Affaire Quatennens : peut-on contredire Jean-Luc Mélenchon chez les Insoumis ?

Jean-Luc Mélenchon est-il en train de devenir le boulet de la France insoumise ? Son tweet de soutien à Adrien Quatennens accusé de violences conjugales sème la division au cœur de son parti. Ses propos, saluant la dignité et le courage d’Adrien Quatennens, Jean-Luc Mélenchon les assume-t-il encore ? Paul Gasnier est allé à sa rencontre ce jeudi matin. Son armée s’enlise en Ukraine, mais Vladimir Poutine s’acharne. Le dirigeant russe a annoncé l’envoi de 300 000 soldats supplémentaires et réitéré ses menaces nucléaires contre l’Occident. Comment l’agressivité de Vladimir Poutine est-elle perçue en Ukraine ? Le journaliste belge Arthur de Poortere est sur place. Les Républicains se cherchent un nouveau chef. Sur la ligne de départ, trois hommes : Eric Ciotti, Aurélien Pradié et Bruno Retailleau. Mercredi, la droite parisienne s’était donnée rendez-vous pour une grande soirée sur la Seine, mais la star du jour n’était pas l’un des candidats, mais celle dont le soutien pourrait faire pencher la balance vers l’un ou l’autre des prétendants : Rachida Dati.