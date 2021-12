20h15 Express – Affaire Théo : "Je vais du mieux que je peux"

Quatre ans après les faits, trois des policiers mis en cause dans l’affaire Théo ont été renvoyés devant la cour d’Assises. En 2017, Théodore Luhaka, 22 ans, accuse les policiers d’Aulnay-sous-Bois de l’avoir violenté et violé au cours d’un contrôle d’identité. L’affaire est rapidement devenue un symbole des violences policières et avait provoqué de nombreuses réactions au sein de la classe politique. Emmanuel Macron poursuit sa campagne qui ne dit pas son nom avec une série de déplacements officiels. Trois ans tout pile après le début des gilets jaunes, le président a décidé de renouer avec les territoires ruraux du pays. Pendant deux jours, Emmanuel Macron est donc en visite entre le Cher et l’Allier, avant de terminer par un déplacement très symbolique dans la ville de Vichy. Paul Moisson, Abdal Sall et Clément Duché l’ont suivi. Quelles seraient les trois premières mesures de l’écrivain Aurélien Bellanger s’il était élu président ? On lui a posé la question.