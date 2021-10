20h15 Express – Allemagne : les jeunes écolos en grève de la faim pour interpeller le futur Chancelier

Après seize ans passés au pouvoir, Angela Merkel va quitter ses fonctions très prochainement. Mais qui va la remplacer ? Après les élections de la semaine dernière, l’avenir est encore incertain. Si Olaf Scholz est arrivé en tête, avec une courte avance sur le candidat soutenu par Angela Merkel Armin Laschet, il doit encore être capable de réunir une coalition s’il espère gouverner. Pour l’emporter, Olaf Scholz doit convaincre et rassembler autour de lui et il ne peut espérer y arriver sans le soutien de celle qui est arrivée troisième lors du vote : l’écologiste Annalena Baerbock. D’autant que l’écologie était au cœur des débats pendant la campagne. Depuis plusieurs jours, de jeunes militants ont entamé une grève de la faim pour interpeller les politiques sur la question du réchauffement climatique. Nos journalistes Valentine Watrin, Fanny Duvot et Baptiste Gondouin ont pu les rencontrer.