20h15 Express : Anthony Blinken en visite au sein d’une usine Nexter, plus gros fabricant d’artillerie français

Alors que les Ukrainiens se plaignent de la trop lente production de munitions au sein de l’Union européenne et aux Etats-Unis, le secrétaire d’Etat américain Anthony Blinken, présent en France, a visité une usine de Nexter à Versailles, le plus gros fabricant d’obus et d’artillerie en France. L’homme politique a été accueilli par Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Les équipes de Quotidien s’y sont rendues et ont rapidement senti que le site était sensible. Leur clip de présentation a scotché nos reporters. Anthony Blinken et Sébastien Lecornu se sont entretenus durant 45 minutes dans une pièce. Si on décrypte les mots de l’attaché militaire de l’ambassade américaine en France, il y a un risque que l’Europe se retrouve bientôt seule. Les équipes de Quotidien ont suivi notre invitée du soir, Valérie Hayer, tête de liste de Renaissance aux futures élections européennes lors d’un de ses déplacements à Bayonne, dans le Sud-Ouest. Ils l’ont retrouvé juste avant son meeting du soir. C’est notamment l’ex-journaliste de Cnews Loïc Signor, désormais porte-parole de Renaissance qui brief la femme politique. Trois ministres sont venus la soutenir durant son discours et notamment Bruno Le Maire. Le ministre de l’Economie avait justement été pressenti pour être tête de liste à la place de Valérie Hayer. Direction l’Assemblée nationale afin de prendre le pouls sur place au sujet de la démission de Julien Bayou du parti des Ecologistes. Et ce, suite à la plainte d’une ex-compagne qui l’accuse de « violences psychologiques ». L’homme reste député mais ne parlera plus au nom d’EELV. Une véritable victoire pour Sandrine Rousseau, farouche opposante à son maintien dans le groupe. Un avis cependant pas partagé par tous les députés et notamment Maud Bregeon.

