20h15 Express : après l’échec historique de Valérie Pécresse, accord minimum chez LR

Décidemment, le premier tour de l’élection présidentielle 2022 n’aura pas épargné les partis dit « traditionnels ». Alors que le Parti socialiste s’effondre avec moins de 2% des voix pour Anne Hidalgo, Les Républicains enregistrent eux aussi le plus faible score de leur histoire. Avec moins de 5% des voix, Valérie Pécresse signe une défaite cuisante. Les Républicains pourront-ils se relever d’un tel échec ? Sans remboursement de ses frais de campagne, le parti peut-il encore éviter la faillite ? Dans le très chic XVIème arrondissement de Paris, les équipes de Quotidien ont suivi la soirée électorale auprès de l’équipe et des soutiens de Valérie Pécresse, dans une ambiance pour le moins morose. Ce lundi matin, elles étaient également au siège des Républicains, pour une grande réunion de crise. Marine Le Pen ne se sera pas séparée de son sourire ce dimanche 10 avril. Pour cause, la candidate du Rassemblement national a enregistré un score historique de 23,3% des voix soit 8 millions d’électeurs. Toute la journée, Paul Moisson, Hugo Dorsemaine et Allan Savary ont suivi Marine Le Pen, d’abord à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais, puis à Vincennes pour sa soirée électorale.