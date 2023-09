20h15 Express : au cœur de l’horreur à Lampedusa

C’est un évènement d’une ampleur majeure qui a eu lieu en Italie ces derniers jours. En une semaine, plus de 10 000 migrants en provenance du continent africain sont arrivés sur l’île de Lampedusa, au cœur de la Méditerranée, entre la Sicile et la Tunisie. Une situation dramatique qui semble profiter à l’extrême droite. Abda Sall et Stéphane Chattour, les reporters de Quotidien sur place ont été témoins de scènes parfois surréalistes durant toute une semaine. Certains migrants sur des bateaux en bois ou pneumatiques ont été secourus par des embarcations militaires au large des côtes. Pendant ce temps, Giorgia Meloni et Ursula von der Leyen se sont retrouvées sur l’île afin de constater les faits, et de tenter de trouver des solutions. Les images d’un centre d’accueil au bord de l’implosion ont elles fait le tour du monde. Vue du ciel, les membres de l’ONG « pilotes volontaires », qui sauvent chaque jour des vies, dépeignent une situation encore plus alarmante durant leurs missions de reconnaissance.