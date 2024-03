20h15 Express : au cœur du premier Sommet sur l’Energie nucléaire

C’est indéniable, dans une majeure partie du monde, on assiste à un retour en grâce du nucléaire. En ce sens, se tenait ce jeudi à Bruxelles, le premier Sommet de l’Energie nucléaire afin de promouvoir l’atome. Les équipes de Quotidien étaient sur place et certains militants de Greepeace avaient choisi de faire entendre leur mécontentement. Et comme pour chaque sommet, on a débuté avec une photo de classe réunissant une trentaine de chefs d’Etats, sauf Emmanuel Macron qui était en retard. L’occasion d’entendre le Premier ministre hongrois Viktor Orban sur le sujet ainsi que le directeur de l’AIEA, l’Agence internationale de l’énergie atomique. Et ce alors que certains écologistes européens ont changé d’avis sur le sujet. Les équipes de Quotidien ont suivi Marie Toussaint en campagne dans le cadre des élections européennes ce mercredi à Douai. C’est en compagnie de son « poulain », Amine Kessaci, âgé d’à peine 20 ans et originaire des quartiers nord de Marseille, que la femme politique est arrivée. A deux mois et demi des élections européennes, la liste de Marie Toussaint n’est pas encore complète et elle compte bien sur celui qui a fait la tournée de toutes les matinales depuis le déplacement d’Emmanuel Macron à Marseille, pour lui ramener des voix. Mais la stratégie première de la tête de liste aux européennes, c’est le terrain. La France Insoumise ne semble par porter Marie Toussaint dans son cœur, accusée de faire bande à part. Au meeting de Manon Aubry, Manuel Bompard ou encore Louis Boyard ont pointé du doigt la position de la femme politique de gauche.

