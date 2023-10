20h15 Express : au moins 50 personnes tuées dans un village de l’est de l’Ukraine

Ce jeudi, dans un village à l’est de l’Ukraine, dans la région de Kharkiv, au moins 50 personnes et un enfant ont été tués suite à vraisemblablement un missile russe. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky a immédiatement réagi en dénonçant un acte de « terrorisme totalement délibéré ». Notre correspondant Arnaud de Decker vient d’arriver sur place et nous a transmis certaines images difficiles. A moins d’un an des Jeux Olympiques de Paris 2024, les organisateurs n’ont pas encore tranché sur la présence ou non des athlètes russes durant l’évènement sportif mondial. Les débats sont sans surprise rugueux sur le sujet. Pour le moment le Comité olympique autoriserait les sportifs russes et biélorusses à prendre part seulement aux différentes épreuves des Jeux Paralympiques et sous bannière neutre. Les équipes de Quotidien se sont rendues à Bercy, où une grande cérémonie sportive se tenait ce jeudi matin afin de recueillir les avis des athlètes français et de certains ministres sur cette décision. L’Ukraine, elle, est scandalisée. Friture sur la ligne à la NUPES. Tandis que les Insoumis souhaitent une liste commune à tous les partis, les Ecologistes et les Communistes ne l’entendent pas de cette oreille. Il restait donc pour les Jeunes de la NUPES, favorables à cette idée, à convaincre les socialistes, qui ne s’étaient pas encore exprimés sur le sujet. En ce sens, ils organisaient ce lundi une soirée sous le thème de la « dernière chance ». Raphaël Glucksmann, notre invité du soir, n’y était pas invité, mais sur place certains expliquent qu’il fait partie des personnalités qui fracturent la gauche. Après une soirée dans une ambiance détendue, à laquelle Olivier Faure avait pris part, l’annonce est tombée autour de 22 heures. Il n’y aura finalement pas de liste commune aux élections européennes, suite au refus du PS.