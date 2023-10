20h15 Express : au plus près d’un soldat ukrainien

Les attaques meurtrières en Israël et le conflit à Gaza ont quelque peu fait oublier cette semaine la guerre en Ukraine. Le sujet a été totalement abandonné par les médias internationaux, tournés naturellement vers le Proche-Orient. Notre reporter Arnaud de Decker était lui cette semaine dans la ville de Klichtchiivka aux côtés d’un soldat que l’on suit dans Quotidien, au sein d’une zone très dangereuse située à seulement trois kilomètres du front. Sa fonction, piloter des drones munis de bombes afin de les lâcher sur la zone russe. Le soldat semble un peu inquiet que le conflit russo-ukrainien cesse doucement d’être médiatisé, mais il se dit rassurer par l’intervention de Joe Biden. En France, la police nationale subit une crise de vocation historique. En cause, un salaire trop faible, des infrastructures et du matériel pas au niveau, mais surtout une image de plus en plus écornée par une partie de la population, ce qui rend aujourd’hui le métier particulièrement dangereux. 2500 policiers ont quitté leur poste sur l’année 2022. Abda Sall est aller à la rencontre des jeunes policiers en formation afin de comprendre quelles étaient leurs motivations pour suivre ce chemin. En plus des exercices basés sur le physique dans le dojo, les apprentis policiers doivent également suivre de nombreux cours théoriques, notamment sur l’interpellation. La validation des séances de tirs est également indispensable afin de pouvoir exercer le métier.