20h15 Express : au Sénat, on regarde en douce le match des Bleus

Au Sénat aussi, on regarde le football. Ce mercredi, alors que la France affrontait la Tunisie, Sophie Dupont s’est rendue au Sénat pour trouver les élus qui ont vidé leur emploi du temps pour suivre le match des Bleus. Depuis le début du mondial de football au Qatar, les sites de paris en ligne enregistrent chaque jour des records. Problème : la majorité des parieurs sont jeunes. Ils sont majoritairement masculins, ont moins de 35 ans et parient beaucoup, beaucoup d’argent chaque mois. Pour parler risque, addiction et football, Abda Sall et Arthur Desprès se sont rendus dans le département le plus jeune de France métropolitaine, la Seine-Saint-Denis.