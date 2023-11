20h15 Express : Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé peu connu des Français

Paul Gasnier dépeint l’un de nos invités du soir, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. Un ministre croisé un mois plus tôt au Congrés des Sapeurs-pompiers aux côtés de Gérald Darmanin. Méconnu des Français, l’homme politique est plus connu des hauts-fonctionnaires qu’il a croisé dans le passé. En bon ministre de la Santé qu’il est, Aurélien Rousseau n’oublie pas de préciser lors de ses déplacements dans le sud-ouest, qu’il faut boire avec modération, lui originaire du Gard. Chez les jeunes, le fléau de la chirurgie esthétique à outrance pose un véritable problème. Sur TikTok, le hashtag « injection » comptabilise plus de deux milliards de vues. On y trouve des vidéos où l’on voit certains d’entre eux s’injecter eux-mêmes des produits tels que de l’acide hyaluronique, un produit permettant notamment de combler les rides ou les cernes et d’augmenter le volume des lèvres. Un produit disponible très facilement sans ordonnance en pharmacie via des seringues. Un véritable business parallèle est en train de prendre de l’ampleur avec des « fake injectors », des faux médecins qui ne bénéficient d’aucun diplôme. Clément, un jeune influenceur de 20 ans aux 200 000 abonnés peut en attester lorsqu’il a voulu refaire sa mâchoire, mais que rien ne s’est malheureusement passé comme prévu.