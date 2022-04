20h15 Express – Avant le second tour, opération "dédiabolisation" puissance 1000 chez Marine Le Pen

Pendant les deux semaines de l’entre-deux tours, Emmanuel Macron et Marine Le Pen vont multiplier les déplacements et les prises de parole. Ce mardi, la candidate du Front national, alertée de la présence d’Emmanuel Macron sur ses terres, a organisé en catastrophe un déplacement à 1h45 de Paris. Une visite éclair à la stratégie millimétrée avec un objectif clair : dé-dia-bo-li-ser. Ce mardi, Emmanuel Macron était en déplacement sur les terres de Marine Le Pen, dans le Pas-de-Calais. Des terres où le président sortant ne fait pas du tout l’unanimité. Pour grapiller des voix, Emmanuel Macron a multiplié les citations, piochant chez les pères fondateurs de la gauche et chez… les gilets jaunes.