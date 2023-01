20h15 Express - Bakhmout : sur le front du "Verdun ukrainien"

Bakhmout, en Ukraine, est le théâtre de la bataille la plus féroce entre les Ukrainiens et les Russes depuis des mois. Vladimir Poutine veut à tout prix conquérir la ville, déjà tristement décrite comme la « Verdun ukrainienne ». Paul Gasnier, Héloïse Grégoire et Théo Palfray y sont passé la journée. A Moscou, le journaliste Dimitri Boulba couvre la guerre vue depuis la Russie. Après près d’un an de conflit, il est encore quasiment impossible de parler de la guerre avec les Russes.