20h15 Express : barricadés, les Calédoniens vivent dans la peur

Après 6 jours d’émeutes, la situation ne semble pas se désamorcer en Nouvelle-Calédonie. Pris dans un tourbillon de violence, les Calédoniens vivent dans la peur et se barricadent chez eux. Malgré les craintes de représailles, certains acceptent de raconter leur quotidien partagé entre barricades, magasins brûlés et bastions de forces de l’ordre. Des habitants qui n’ont désormais plus accès à TikTok, bouc émissaire du gouvernement qui accuse le réseau social d’être la plateforme pour organiser les émeutes. Une mesure prise pour la toute première fois de l’histoire en France.

