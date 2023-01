20h15 Express – Bienvenue au Forum économique de Davos, Fête de l’Huma version ultra-riches

Le Forum économique de Davos ne connaît pas la crise. Pas plus qu’il ne connaît les réformes des retraites, les anuités, les durées de cotisations ou les coupures d’électricité. Haut lieu de pouvoir et de fantasmes, le forum de Davos c’est un peu la Fête de l’Huma version ultra-riches. Paul Moisson, Stephen Chattour et Théo Palfray sont sur place. A J-3 de la mobilisation contre la réforme des retraites, Abda Sall et Vincent Dupaquier sont allés à la rencontre des Français. Des plus jeunes aux plus vieux, que pensent-ils de la réforme ? Sont-ils prêts à travailler plus longtemps ? Vont-ils se mobiliser le 19 janvier ? Abda Sall leur a posé la question. La crise se poursuit chez les Insoumis. Après la nomination de Manuel Bompard au poste de « coordinateur du mouvement », certains historiques du parti se sont vus évincés de la direction. Parmi eux, Raquel Garrido, Alexis Corbière et Clémentine Autain. Pour tenter d’apaiser les tensions, il leur avait été promis une place au sein d’une des structures clé du mouvement : le conseil politique. La première réunion de ce Conseil se tenait ce lundi et aucun d’entre eux n’y a été convié.