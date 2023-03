20h15 Express – Bonduelle en Russie : la question qui fâche

Un an après le début de la guerre en Ukraine, certaines entreprises françaises continuent à travailler avec la Russie. Parmi elle, la marque Bonduelle. La multinationale de transformation de légumes possède trois usines en Russie et emploie près de 1000 salariés. Bonduelle en Russie, c’est aussi 150 millions d’euros de chiffre d’affaires dans la région et une grosse popularité chez les Russes. Depuis le début du conflit, le PDG du groupe Guillaume Debrosse défend sa décision de rester en Russie. Eclipsée par l’affaire Pierre Palmade, la crise climatique est toujours bien présente et les militants écolo aussi. Pour se faire entendre, ils multiplient les actions chocs ces derniers mois. Les militants d’Extinction Rébellion s’étaient notamment enchaînés aux grilles de l’Assemblée nationale pour dénoncer la loi climat du gouvernement. Une opération soldée par une quinzaine d’arrestations et 4 militants au tribunal. Deux d’entre eux étaient jugés ce mercredi au tribunal de Paris. Paul Moisson, Céline d’Agostini et Valentin Scerri y étaient. La réforme des retraites est arrivée au Sénat ce jeudi après-midi pour onze jours. Dans une chambre beaucoup plus à droite, sans Rassemblement national et sans France Insoumise et avec beaucoup moins d’amendements, les échanges s’annoncent plus calmes qu’à l’Assemblée nationale. De quoi apaiser les craintes du gouvernement.