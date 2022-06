20h15 Express : Bruno Le Maire à la rescousse d’Amélie de Montchalin

Ça passe ou ça casse. 15 membres du gouvernement sont candidats aux législatives et devront quitter leur poste en cas de défaite. Pour eux, les quatre jours qui les séparent encore du second tour des élections sont donc particulièrement intenses. Et tendus. Parmi ceux en mauvaise posture, on trouve Amélie de Montchalin. La nouvelle ministre de la Transition écologique est candidate dans l’Essonne où elle a fini deuxième au premier tour, loin derrière le candidat de la NUPES, le socialiste Jérôme Guedj. Pour la ministre, il faut donc mettre les bouchées doubles d’ici dimanche. Pour l’y aider, le ministre de l’Economie Bruno Le Maire est venu lui prêter main forte. 70% des 18-34 ans n’ont pas voté au premier tour des élections législatives. S’il y en a bien un qui ce chiffre record énerve, c’est Jean-Luc Mélenchon. Très populaire chez les jeunes, chez qui il a beaucoup fait campagne pendant la présidentielle, le patron des Insoumis comptait sur eux pour faire exploser son score aux législatives. Raté. Pour le second tour, Jean-Luc Mélenchon a donc décidé de mettre les bouchées doubles. Le Donbass vit au rythme des bombardements incessants de l’armée russe. La région à l’est de l’Ukraine est prise en tenaille par les troupes de Vladimir Poutine. Pourtant, les soldats ukrainiens continuent de résister. Sur place, la photoreporter canadienne Adrienne Surprenant a pu filmer pour nous des images du quotidien de ces soldats.