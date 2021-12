20h15 Express : Bruno Le Maire cajole le secteur du nucléaire

En revanche, Emmanuel Macron a envoyé son ministre de l’Économie, le pro-nucléaire Bruno Le Maire. Dans les allées du salon, le ministre a lancé son opération séduction auprès des acteurs du nucléaire, avant de terminer sa visite par un discours devant les patrons du secteur. Problème : pile au moment où le ministre de l’Économie a abordé la question de la demande d’électricité, il a été interrompu par une… coupure de courant. Comme chacun sait, le 2 décembre est une date Napoléonienne, une date porte-bonheur pour l’empereur. Le 2 décembre 1804 a eu lieu le sacre de Napoléon, le 2 décembre 1805 sa victoire à Austerlitz, le 2 décembre 1851 le coup d’État de son neveu Louis-Napoléon Bonaparte et le 2 décembre 1852 le sacre de Napoléon III. Bref, pour tout fan de Napoléon qui se respecte, le 2 décembre est une journée à célébrer. En pleine année électorale, la symbolique de cette date prend une teinte particulière, étant donné le nombre de candidats à l’élection qui se revendiquent fans de Napoléon. Pour parler de cette tentative de récupération politique, Clémence Majani et Karim Berraf sont allés rendre visite aux membres de l’une des plus grandes associations bonapartistes de France, « Le Souvenir napoléonien ».