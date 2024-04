20h15 Express : Bruno Le Maire et Edouard Philippe au cœur de l’électrique

Ce vendredi Bruno Le Maire et Edouard Philippe se sont rendus dans une usine Renault près du Havre afin de venir soutenir la filière automobile. Et ce alors que les fabricants de voiture n’ont qu’un mot à la bouche actuellement : l’électrique, à l’image du directeur général de la marque française, Luca de Meo. A cette occasion, de nombreux journalistes étaient présents pour assister à la venue de deux prétendants à l’Elysée. Mais l’arrivée de Bruno Le Maire dans une Citroën DS a quelque peu déplu aux salariés. L’électrique est partout et s’affiche même sur des écrans géants. L’occasion d’en discuter avec les principaux concernés. Il est la référence du mouvement les Soulèvements de la Terre. Le Suédois Andreas Malm prône la sortie du militantisme pacifique, inutile selon lui, et ainsi la destruction de tout ce qui pollue. Le géographe, marxiste radical est devenue depuis quelques mois une figure adoubée des écologistes radicaux. L’homme était l’invité de Jean-Luc Mélenchon ce samedi pour une conférence intitulée « Le Pipeline, la Rue, et l’Etat, comment saboter le capitalisme fossile ? », devant 500 personnes. Entre des dédicaces de son best-seller « Comment saboter une pipeline », le Suédois a pointé du doigt sur scène une entreprise française.

