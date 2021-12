20h15 Express – Grande-Synthe : qui lacère les tentes des migrants ?

Chaque semaine à Grande-Synthe, la police évacue des camps de migrants pour éviter qu’ils ne s’installent trop longtemps. Ces expulsions font depuis longtemps polémique. De plus en plus d’images filmées sur place montrent des tentes lacérées, rendues inutilisables. Pour mettre fin à la polémique, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé la fin de ces pratiques. Au micro de Valentine Watrin, il assure toutefois que les forces de l’ordre n’en sont pas à l’origine. La primaire populaire, initiative citoyenne créée par des militants de gauche, veut rassembler tous les candidats autour d’une même table pour choisir une candidature unique. Depuis l’appel d’Anne Hidalgo à ses rivaux et malgré les refus de Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, cette initiative prend de l’ampleur. Pour tenter de convaincre tous les candidats, les fondateurs de La Primaire populaire ont fait appel à un influenceur politique prisé des réseaux sociaux. Avec ses 35 000 abonnés et ses 2 millions de « j’aime », Mattéo (Lapolitiquedematt sur Tik Tok) est un militant absolu de l’union de la gauche. Paul Gasnier l’a rencontré. Après soixante jours d’audiences, la Cour s’intéresse depuis ce mercredi aux deux grands absents du procès des attentats du 13 novembre 2015 : les frères Clain. Fabien et Jean-Michel, figures de l’État islamique en France, avaient eux-mêmes revendiqué les attaques de Paris depuis Raqqa, en Syrie. Les deux frères sont supposés morts dans une attaque de drone en 2019, mais faute de preuve formelle, la justice a décidé de les juger malgré tout à Paris. Pour comprendre leur parcours, le tribunal entendait ce mercredi leur sœur et leur nièce, Jennifer et Anne-Diana Clain, toutes deux mises en examen pour association de malfaiteurs terroriste criminelle. Quelles seraient les trois premières mesures de l’autrice féministe et journaliste Titiou Lecoq si elle était élue à l’Élysée ? On lui a posé la question.