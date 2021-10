20h15 Express : candidate ou maire de Paris, Anne Hidalgo doit-elle choisir ?

L’investiture officielle d’Anne Hidalgo était l’événement politique de la journée. Alors que sa campagne peine à démarrer, la candidate du Parti socialiste doit faire face à un autre problème : son mandat à la tête de Paris. Être candidate à l’élection présidentielle ET maire de Paris, est-ce vraiment compatible ? Mercredi, en plein Conseil de Paris, l’opposition s’en est donné à cœur joie pour rappeler à Anne Hidalgo son double-jeu. Même ses alliés écolos s’y sont mis. Anne Hidalgo doit-elle faire un choix ? Paul Moisson, Fanny Duvot et Karim Berraf l’ont rencontrée pour lui poser la question. À six mois de l’élection présidentielle et alors qu’il est loin d’être qualifié pour le second tour selon les derniers sondages, Jean-Luc Mélenchon a décidé de passer à l’offensive. Depuis plusieurs semaines, le patron de la France insoumise met le paquet pour séduire la jeunesse. Il multiplie les interventions dans les universités et les écoles au contact des étudiants, mais interdiction pour les médias de filmer ses arrivées. Depuis treize jours, les victimes des attentats de Paris se succèdent à la barre pour raconter leur traumatisme et donner les détails de cette soirée dramatique. Comment réagissent les accusés face à cette succession de témoignages ? Quelles sont les stratégies adoptées par leurs avocats ? Azzeddine Ahmed-Chaouch les a interrogés.