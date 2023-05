20h15 Express : "Ce qui m’arrive, c’est ce que fait la Russie à des millions de gens tous les jours", le témoignage d’un soldat ukrainien blessé au front

Le 31 décembre dernier, Paul Gasnier était en Ukraine, pour suivre le quotidien des soldats sur le front de l’Est. Parmi eux, Kiril, un jeune soldat pilote de drones. Depuis ce tournage, l’unité de Kiril s’est rapprochée des positions ennemies. Jeudi dernier, alors qu’il était en mission d’éclaireur, Kiril a été repéré par les soldats russes qui l’ont bombardé au mortier, lui ainsi que le soldat qui l’accompagnait. Grièvement blessé, Kiril a survécu par miracle. Paul Gasnier a pu prendre de ses nouvelles et malgré les dangers et les blessures, la détermination de Kiril est intacte. Mardi 2 mai, François Fillon était auditionné dans le cadre d’une commission d’enquête sur les ingérences politiques de la Russie. Une commission présidée par… le Rassemblement national, pourtant pas le mieux placé pour parler ingérence avec la Russie. En effet, le parti de Marine Le Pen a été mis en cause à plusieurs reprises pour ses financements russes et pour sa proximité avec Vladimir Poutine. C’est pourtant bien un député RN qui présidait donc l’audition de l’ancien Premier ministre, disparu des radars médiatiques depuis des mois. Quotidien y était. Deux semaines de vacances n’y auront rien changé : la NUPES est dans l’impasse et s’interroge sur son avenir. Déchirée par des guerres internes, la grande coalition de gauche a du plomb dans l’aile alors qu’elle fête en ce moment le 1er anniversaire de sa création. Pour fêter l’événement et continuer à faire bonne figure, la NUPES organisait un grand séminaire de travail pour espérer insuffler un second souffle au mouvement.