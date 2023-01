20h15 Express : ce qui se cache dans la salle des coffres de la Caisse des dépôts

Valentine Watrin, Céline d’Agostini et Thibault Dautrevaux se sont rendus à la Caisse des dépôts et consignations, située dans un hôtel particulier en plein cœur de Paris. Dans les locaux hyper modernes de l’institution pourtant créée en 1816, ils ont pu se rendre dans la salle des coffres au sous-sol. Le Haut Conseil à l’Egalité a remis au gouvernement son rapport annuel sur l’état du sexisme en France le 23 janvier dernier. Les résultats sont très problématiques dans le monde professionnel : plus d'une femme sur trois a déjà subi des discriminations sexistes et 23% d’entre elles souffrent d’écart de salaire. Pour pallier au problème, une association de manageurs a organisé un événement de sensibilisation au ministère de l’Economie. Paul Moisson, Fanny Duvot et Théo Palfray ont pu y croiser de grandes entreprises comme Veolia, Bouygues, Crédit agricole et Fnac Darty. Tous se sont engagés à lutter en interne contre le sexisme, mais la grande majorité d’entre eux étaient des hommes. Sophie Dupont a suivi Marine Le Pen lors d’un déplacement dans le Nord-Pas-de-Calais. L’objectif de cette visite est de faire élire son 90ème député Auguste Evrard, 22 ans, mais également de parler de la réforme des retraites. Durant cette journée, elle part à la rencontre des Français qui comme par hasard lui permettent de dérouler son programme contre la réforme des retraites.