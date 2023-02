20h15 Express : ces policiers qui rejoignent les cortèges contre la réforme des retraites

Ils font partie des professions dites pénibles, dangereuses : les policiers et gendarmes sont-ils eux aussi opposés à la réforme des retraites ? Azzeddine Ahmed-Chaouch est allé leur poser la question ce mardi, lors de la troisième journée de mobilisation, à Paris. Depuis le début de la contestation contre la réforme des retraites, le gouvernement surveille attentivement la mobilisation de la jeunesse. Dans les universités et les lycées, les blocages s’organisent et les AG se succèdent, mais la participation des jeunes aux manifestations est encore timide. Il y en a toutefois qui sont plus déterminés que les autres à se faire entendre : Manès Nadel, 15 ans, est de ceux-là. Repéré lors d’une interview sur BFM pour son phrasé impeccable, ce membre du syndicat Voix Lycéenne, Manès Nadel était à la manifestation parisienne ce mardi 7 février. Valentine Watrin, Baptiste Bril et Arthur Despres l’ont suivi, dès 7h30 ce matin.