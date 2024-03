20h15 Express : ces Russes qui soutiennent Vladimir Poutine coûte que coûte

Sans surprise, Vladimir Poutine a été réélu à la tête de la Russie ce week-end avec 87% des voix, à des années lumières devant ses concurrents qui atteignent – au mieux – un faible 4%. Pendant que Vladimir Poutine s’assure de rester au pouvoir six ans de plus, l’Ukraine continue de repousser les assauts de son armée. Sur place, les soldats ont eux aussi suivi la réélection du dirigeant russe.

