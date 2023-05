20h15 Express : "C’est pas parce qu’on interdit pas une manifestation qu’on la cautionne", réagit Laurent Nunez après la manif d’extrême droite à Paris

L’image du week-end, en France, c’est cette manifestation d’extrême droite qui a ulcéré beaucoup de politiques et suscite depuis beaucoup d’interrogations. Samedi, 550 militants d’extrême droite, de jeunes hommes en très large majorité, tous vêtus de noir, la plupart masqués, le plus souvent affublés de symboles néo-nazis. Le conflit en Ukraine se concentre toujours dans le Donbass, autour de la ville de Bakhmout, où la force Wagner concentre ses forces. Ce week-end, le chef de la milice russe a menacé Vladimir Poutine de quitter le front s’il ne recevait pas plus de munitions. Sur le terrain, la nouvelle pourrait être une bonne nouvelle pour les soldats ukrainiens et les membres de la Légion étrangère qui restent toutefois plus que méfiants. Le 7 mai 2017, il y a six ans tout pile, Emmanuel Macron était élu président. Pour fêter cet anniversaire, le parti Renaissance a lancé une grande opération de com’. Et qui dit opération de com’, dit opération de tractage. Et tracter quand on fait partie de la majorité, en ce moment, c’est compliqué.