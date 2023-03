20h15 Express : cette fois, c’est fini pour Noël Le Graët (enfin, seulement à la FFF)

Après 12 ans de règne et des scandales à n’en plus finir, Noël Le Graët a officiellement démissionné de son poste de patron de la FFF ce mardi 28 février. Il a toutefois retrouvé du travail dans la foulée en tant que patron du bureau parisien de… la FIFA. Azzeddine Ahmed-Chaouch était devant les bureaux de la FFF ce mardi pour suivre le déroulé des événements. L’invasion russe en Ukraine ne se limite pas à une offensive armée. Elle est aussi une tentative d’anéantissement culturel et sur ce front aussi, les Ukrainiens résistent. Pour sauver leur langue, leur littérature et leur art, les Ukrainiens en appellent à la mobilisation et au soutien du monde entier. La ministre de la Culture française, Rima Abdul-Malak était à Kiev la semaine dernière pour témoigner du soutien français à l’Ukraine. La réforme des retraites a fait son entrée au Sénat ce mardi où l’ambiance est – sans grande difficulté – plus calme qu’à l’Assemblée nationale. Assemblée où les débats ont fait éclater au grand jour les divisions de la NUPES. Socialistes, communistes et écologistes sont en total désaccord avec le comportement de certains Insoumis, entre insultes aux ministres et obstruction parlementaire. Pour calmer le jeu, on peut toujours compter sur le père de l’alliance, Jean-Luc Mélenchon. Ou pas.