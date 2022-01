20h15 Express - Présidentielle 2022 : Christiane Taubira en embuscade

Il reste peu de temps à la gauche pour choisir, ou non, de s’unir. Pour l’heure, ils sont cinq candidats sur la ligne de départ : Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Arnaud Montebourg, Anne Hidalgo et Yannick Jadot. Ils pourraient vite être rejoint par une sixième candidate, Christiane Taubira. L’ancienne Garde des Sceaux a annoncé fin décembre « envisager » de se présenter à l’élection présidentielle et devrait donner une réponse définitive d’ici le 15 janvier. En attendant, Christiane Taubira est sur le terrain. Jeudi, elle était dans l’Ariège pour son tout premier déplacement de 2022. Azzeddine Ahmed-Chaouch l’y a retrouvée.