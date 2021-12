20h15 Express - Ciotti en tête, Bertrand éjecté : le déroulé minute par minute de la primaire de la droite

La primaire de la droite a livré ses deux finalistes : exit le favori Xavier Bertrand, l’élection se jouera entre Éric Ciotti et Valérie Pécresse. Toute la journée, Sophie Dupont et Fanny Duvot étaient devant le siège des Républicains et au QG des candidats pour suivre minute par minute le déroulé du vote. A chacun de ses déplacements, Éric Zemmour occasionne un trouble à l’ordre public : des manifestants protestent contre sa candidature et des policiers sont mobilisés. Pour comprendre comment sont gérés ses déplacements, on s’intéresse à la sécurité autour du polémiste.