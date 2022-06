20h15 Express : colère ou reconnaissance, les Ukrainiens réagissent à la visite d’Emmanuel Macron

Emmanuel Macron est arrivé en Ukraine ce jeudi, en compagnie des Premiers ministres allemand et italien. C’est la première fois que le président français se rend sur place depuis le début de l’invasion russe en Ukraine. Emmanuel Macron s’est rendu à Kiev, où il a rencontré son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, avant de se rendre à Irpin, à quelques kilomètres de là. Une visite historique et hautement symbolique alors qu’Emmanuel Macron est très critiqué en Ukraine après ses propos appelant à « ne pas humilier la Russie ». Pour décrypter cette visite, Paul Gasnier donne la parole à ceux qui nous permettent, depuis quatre mois, de comprendre le conflit sur place. Parmi eux, Daria, de retour à Kiev, le chanteur Oleg Skripka ou encore le journaliste Guillaume Ptak. Toute la campagne présidentielle, Fabien Roussel l’a passé à affronter Jean-Luc Mélenchon, mais pour la campagne des législatives, le communiste s’est associé à la NUPES. Il doit donc faire campagne sous la direction du patron des Insoumis, malgré leurs divergences multiples et leur relation franchement compliquée. Résultat : à gauche, on accuse Fabien Roussel de ne pas vraiment y mettre du sien. Le fait est que le communiste a disparu des radars depuis un mois, se limitant à un service minimum pour le lancement de la NUPES. À quelques jours du second tour des législatives, Fabien Roussel est sorti de sa réserve pour tenter de convaincre les jeunes d’aller voter.