20h15 Express – Commémorations du 9 mai en Russie : "Notre président a tout mon soutien"

Tous les ans, le 9 mai, la Russie célèbre sa victoire sur l’Allemagne nazie par un grand défilé militaire comme on n’en voit nulle part ailleurs. A cette occasion, les années précédentes, on a pu voir défiler les soldats, mais aussi des lance-missiles, des ogives et tout ce que le pays compte de tanks et de gros calibres. Pas cette année. Cette année, sur la place Rouge, un seul tank a défilé devant Vladimir Poutine, perdu dans une cérémonie expédiée en 10 minutes montre en main. Après avoir allégé la fiscalité des entreprises et supprimé l’impôt sur la fortune, le gouvernement a décidé de s’attaquer aux ultrariches. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, présentait ce mardi 9 mai un plan aussi ambitieux que sévère contre la fraude des plus riches. L’Assemblée nationale a déposé ce mardi 9 mai une résolution pour inscrire la milice Wagner sur la liste des organisations terroristes de l’Union européenne. Un acte symbolique pour affirmer le soutien des députés à l’Ukraine. Si la proposition fait majoritairement consensus, un doute persistait quant au soutien de la France Insoumise et du Rassemblement national, deux partis qui, historiquement et à des degrés divers, se sont démarqués pour leur complaisance à l’égard de Vladimir Poutine, leur opposition aux sanctions imposées à la Russie ou leur refus de l’aide militaire à l’Ukraine. Les deux partis ont finalement annoncé qu’ils voteraient pour la résolution, avec certaines réserves.