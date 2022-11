20h15 Express : comment faire la fête en Ukraine après neuf mois de guerre ?

Le 24 novembre marque le neuvième mois de guerre entre la Russie et l’Ukraine. Depuis le début du conflit, Vladimir Poutine n’a eu qu’un objectif : anéantir le moral des Ukrainiens. Mais malgré le massacre de civils, les bombardements et les coupures d’électricité, les Ukrainiens endurent. En dépit de la guerre, les jeunes choisissent de vivre et de danser sur les ruines. Depuis mars dernier, Quotidien suit la vie de Daria, une jeune productrice de clips, habitante de Kiev. Elle partage son quotidien entre le bénévolat pour l’armée, ses copines et ses peurs. On l’a suivie en soirée au Closer, le club légendaire de Kiev. À l'occasion de la journée contre la précarité énergétique, des militants de Dernière Rénovation, d’Alternatiba Paris, de l’Alliance Citoyenne Aubervilliers et des Amis de la Terre France ont bloqué dès le matin du jeudi 24 novembre l'accès au ministère de l'Economie et des Finances. Pour dénoncer la flambée des prix de l’énergie, les militants ont brûlé des factures devant le ministère. Leur revendication est la même depuis des mois : demander plus d’argent pour rénover les passoires thermiques. Selon le collectif, la France compterait plus de cinq millions de passoires thermiques sur son territoire. Paul Moisson était sur place. Sophie Dupont est en duplex à l’Assemblée nationale où les députés ont voté en faveur de l’inscription du droit à l’IVG dans la Constitution. Cette proposition de loi était portée par La France Insoumise. Les députées du parti ont chanté dans l’Assemblée nationale pour fêter cette victoire. Mais le texte aurait peu de chance d’aboutir car le Sénat a déjà rejeté, en première lecture, une proposition de loi similaire le mois dernier.