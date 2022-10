20h15 Express – Comment les Iraniens continuent d’informer le monde malgré les restrictions

Depuis bientôt deux semaines, les Iraniennes manifestent, dansent et brûlent leur voile en place publique pour dénoncer un régime patriarcal et islamiste. Régime qui fait tout ce qu’il peut pour que ces manifestations ne s’ébruitent pas en dehors du pays. Depuis le début de la révolte, le régime iranien a durci ses restrictions sur l’usage des réseaux sociaux, la plupart étant déjà interdits dans le pays. Pour témoigner de la réalité de la situation sur place, les jeunes Iraniens utilisent tous les moyens possibles pour envoyer leurs images à travers le monde. Jet privé, yacht, Fashion Week : les ultra-riches et leur bilan carbone sont dans le viseur des associations écolos. Cette semaine, Paul Moisson, Héloïse Grégoire et Arthur Després sont allés à la rencontre des militants d’ATTAC et d’Extinction Rebellion pour assister à leurs opérations coup de poing, l’une au Bourget, l’aéroport des jets privés, l’autre à Antibes, lieu de villégiature privilégié des propriétaires de yacht de luxe.