20h15 Express : comment les soldats ukrainiens se préparent-ils à reconquérir les territoires occupés par les Russes ?

Ce lundi 12 juin, le gouvernement ukrainien a annoncé avoir reconquis 7 villages, dans le Sud et l’Est du pays, des conquêtes minces pour la contre-offensive ukrainienne pour le moment. Mais la ligne de front s’étend sur près de 1000 kilomètres et de nombreuses unités attendent encore les ordres de l’état-major pour lancer une offensive plus large. Comment les soldats se préparent-ils à reconquérir les territoires occupés par les Russes ? La contre-offensive ukrainienne va surement durer des semaines. La nouvelle Assemblée nationale est élue depuis le 19 juin 2022. Depuis un an, il y a eu 1000 heures de débats, plus de 140 textes examinés et surtout 11 utilisations de l’article 49-3, 17 motions de censure, des cris, des rappels au règlement et des sanctions. Cette année, la président de l’Assemblée, Yaël Braun-Pivet a dû faire du terrain pour prouver sa légitimité politique, dans un contexte d’Assemblée divisée et de majorité relative. Alors qu’elle est accusée par l’opposition d’être pilotée par l’Elysée, Yaël Braun-Pivet travaille sur sa communication. Ce jeudi 15 juin, elle était en déplacement en Gironde pour visiter une base aérienne et un lycée horticole. Elle affirme n’avoir rien à se reprocher. Pourtant, elle fait partie d’une majorité accusée d’éviter les votes, de contourner le Parlement et donc de créer des tensions dans l’hémicycle.