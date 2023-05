20h15 Express : comment l’Ukraine prépare-t-elle sa contre-offensive ?

Après l’affaire des drones au-dessus du Kremlin, le risque d’escalade des frappes contre l’Ukraine est réel. Pour y faire face, une contre-offensive ukrainienne se prépare. Quand aura-t-elle lieu ? Pour l’heure, il faut évacuer les civils des villes proches de la ligne de front pour éviter qu’ils se trouvent au milieu de la contre-offensive. Ces évacuations réalisées par l’ONG Médecins sans frontières se font en train. Les convois partent de l’une des dernières gares ouvertes à Pokrovske, à quelques dizaines de kilomètres du front, là où la contre-offensive est attendue, direction Lviv. Ce voyage de 1000 kilomètres dure environ une journée avec des bénévoles de Médecins sans frontières comme personnel de bord. Blouse et gilet par balles sont obligatoires en cas d’attaque russe. Deux trains font régulièrement ce trajet et ont été transformés en cliniques roulantes. Emmanuel Macron affiche sa volonté de tourner la page après la promulgation de la réforme des retraites. Il s’est rendu dans 5 départements en 3 semaines avec des tensions et des casseroles à chaque étape. Après l’industrie, le travail et l’agriculture, le président s’est rendu à Saintes en Charente-Maritime pour présenter la réforme du lycée professionnel. Le comité d’accueil était à nouveau au rendez-vous composé de syndicalistes, de militants et de citoyens lambda. L’accès au lycée qui accueillait Emmanuel Macron était particulièrement sécurisé et les manifestants tenus à distance. Mais certains d’entre eux ont réussi à se rapprocher du lycée et la CGT locale a coupé l’électricité dans le secteur. A l’intérieur du lycée, seules les caméras de l’Elysée étaient autorisées à filmer. Le président était accompagné du ministre de l’Education, Pap Ndiaye, de Carole Grandjean et Olivier Dussopt. Il a notamment annoncé la rémunération des stages des lycéens professionnels. Le concours Lépine qui récompense les inventions françaises a lieu jusqu’au 8 mai à Paris. Chaque année, des centaines d’inventeurs viennent présenter leurs prototypes à la Foire de Paris dans l’espoir de remporter le prix Lépine et de médiatiser leur invention. Cette année, 371 inventeurs se sont réunis avec l’ambition de changer notre quotidien. Le thème récurrent de cette année était l’écologie : sac de colis recyclable, vélo en bambou, maison à base de matériaux de récupération. Le lauréat sera annoncé ce lundi 8 mai.