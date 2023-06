20h15 Express : comment l’Ukraine recycle les chars russes pour préparer sa contre-offensive

Avant sa contre-offensive, qui s’annonce imminente, l’armée ukrainienne fait le plein d’armements. Elle fait le stock auprès de ses alliés, mais elle s’attèle également à remettre en état son armement déjà sur place, parfois endommagé. Aujourd’hui dans le monde, les emballages de la grande distribution représentent 40% de la production de plastique. Le sujet est tellement préoccupant qu’il fait l’objet d’une réunion spéciale à l’UNESCO toute la semaine. 175 pays sont réunis pour signer un traité qui veut mettre fin à la pollution plastique dans le monde. Paul Moisson, Fanny Duvot et Arthur Desprès étaient sur place. Alors que la majorité fait tout son possible pour tourner la page de la réforme des retraites, l’opposition n’entend pas la laisser faire. Le groupe LIOT, le plus petit groupe politique de l’Assemblée, a déposé une proposition de loi pour abroger purement et simplement la réforme. Proposition de loi que la majorité juge inconstitutionnelle. Ce mardi, l’Assemblée nationale rendait son verdict : alors, la proposition est-elle recevable ?